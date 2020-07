Neuer Regiomat aufgestellt : Rund um die Uhr gibt es in Orscholz regionale Produkte

Rund um die Uhr gibt es in Orscholz regionale Produkte

Marion Wagner, Inhaberin der Metzgerei Follmann in Orscholz, erläutert Bürgermeister Daniel Kiefer den neuen Regiomaten vor ihrem Geschäft. Foto: Gemeinde Mettlach

Orscholz Metzgerei Follmann betreibt jetzt einen Regiomaten.

Grillspezialitäten, Wurst, Honig, Eier, Fertiggerichte, Getränke und vieles mehr birgt der erste Regiomat in Orscholz, der vor wenigen Tagen vor der Metzgerei Follmann aufgestellt wurde. Firmeninhaberin Marion Wagner stellte dem Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer die Funktionen des neuen Automaten vor.

Wie es in der Pressemitteilung aus dem Mettlacher Rathaus weiter heißt, kann an dem Automaten bar, mit Bankkarte oder via Handy bezahlt werden.