Prekäre Lage des SHG-Klinikums Thema im Gemeinderat Mettlach Mettlacher Bürgermeister: Landkreis soll Gesellschafter bei SHG-Klinik Merzig werden

Mettlach · Daniel Kiefer, Rathauschef der Gemeinde Mettlach, hat im Gemeinderat klar Stellung bezogen: Um das angeschlagene SHG-Klinikum in Merzig zu retten, sollte der Landkreis Gesellschafter in der Trägergesellschaft des Krankenhauses werden. Zugleich warb Kiefer um das Vertrauen der Patienten in das Haus.

13.10.2023, 10:00 Uhr

Das SHG-Klinikum Merzig ist in finanzieller Schieflage. Jetzt wird diskutiert, ob der Landkreis es retten muss. Foto: Ruppenthal

Von Margit Stark

Den massiven Einbruch der Belegungszahlen im Frühjahr nannte Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer in der Sitzung des Gemeinderates als einen Grund für die prekäre Lage des Merziger SHG-Klinikums. „Das Krankenhaus sollte einen Marktanteil von 50 bis 60 Prozent haben, in der Realität macht er 20 Prozent aus“, sagte er auf Anfrage von CDU-Fraktionschef Michael Thieser. Er hatte den Verwaltungschef um eine Einschätzung der Situation des Krankenhauses und dessen Zukunft gebeten.