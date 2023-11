Snooker Mit der Bronze-Medaille nicht ganz zufrieden

In der Vorrunde gewann die deutsche Vize-Meisterin von 2018 ihre ersten beiden Partien auch sehr deutlich mit 2:0. In der letzten Partie musste dann der Gruppensieg her, um in der Endrunde nicht direkt auf Dauersiegerin Diana Stateczny zu treffen. Auch das gelang Schuler, die sich in einem packenden Duell knapp mit 2:1 gegen Paula Herzog aus Baden-Württemberg durchsetzte. Im Viertelfinale gewann die Mettlacherin, die für den 1. SC Schwalbach spielt, dann gegen Theresa Henkel aus Bayern und sicherte sich den Einzug in das Halbfinale und damit eine die Medaille. In der Vorschlussrunde aber war dann Endstation. Nach bereits 5,5 Stunden Spielzeit fand die Saarländerin gegen Nicole Mehren aus Rheinland-Pfalz zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und musste sich geschlagen geben. Schuler zeigte sich versöhnlich: „Im Snooker kann man nichts erzwingen. Ich habe in jedem Moment gekämpft und das mir zu diesem Zeitpunkt Bestmögliche getan. Es hat halt nicht gereicht.“ Den Titel gewann Stateczny.