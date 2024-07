„Ein Lichtstrahl in der Finsternis der NS-Zeit“ Ein Mettlacher berichtet über die Rolle seines Großonkels beim Hitler-Attentat

Am Samstag jährt sich zum 80. Mal das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 (siehe auch Seite A 3). Einer der wichtigsten Unterstützer des Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg war Carl-Hans Graf von Hardenberg. Felix Graf von Hardenberg, einer seiner Großneffen, lebt seit 2006 mit seiner Familie in Mettlach. Der 51-Jährige ist Geschäftsführer einer mittelständischen Vermögensverwaltung in Frankfurt. Außerdem ist er Leiter des Johanniter-Ordens an der Saar, er gehört dem Landesvorstand des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge an und ist Reserveoffizier beim Landeskommando Saarland der Bundeswehr in Saarlouis.