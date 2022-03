Temposünder aufgepasst : Neuer Blitzer für mehr Sicherheit auf den Straßen der Gemeinde Mettlach

Mettlach Die Gemeinde Mettlach setzt ab sofort einen mobilen Standblitzer zur Verkehrsüberwachung der innerörtlichen Straßen ein und möchte damit die Sicherheit im Straßenverkehr fördern.

„Zunehmende Beschwerden seitens der Bürgerinnen und Bürger und besorgter Eltern über Raser in all unseren Ortsteilen erfordern eine Antwort zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Mettlacher Rathaus. Neben der Gefährdung insbesondere von Kindern, Radfahrern und älteren Verkehrsteilnehmern sei es der Wunsch von Bürgermeister Daniel Kiefer und des Gemeinderats gewesen, der Raserei auch aus Lärm- und Umweltschutzgründen Einhalt zu gebieten. „Da die Appelle an die Vernunft der Autofahrer nicht fruchteten, wird nun eine technische Geschwindigkeitsüberwachung mithelfen“, teilt die Gemeinde mit. Bürgermeister Kiefer stellt in diesem Zusammenhang klar, dass es hierbei nicht um eine „Abzocke“ gehe, sondern die familienfreundliche Gemeinde Mettlach sich in der Verantwortung sehe, die Verkehrssicherheit und Gesundheitsfürsorge zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten