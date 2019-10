Ausbildungsstart in Mettlach : DRK-Klinik begrüßt Nachwuchs in der Pflege

Die neuen Auszubildenden in Mettlach freuen sich auf die Aufgaben und Herausforderungen, die auf sie warten. Foto: Ute Krauss

Mettlach 22 neue Auszubildende in der Altenpflege wurden vor kurzem in der DRK-Klinik in Mettlach für Geriatrie und Rehabilitation pünktlich zum Ausbildungsstart willkommen geheißen. Bei einem Begrüßungstag erhielten die Neuankömmlinge einen Einblick in die Unternehmenskultur und die zukünftigen Teams und lernten einander kennen.

Eingesetzt werden sie unter anderem im Seniorenzentrum Haus Wildrose, welches der DRK-Klinik in Mettlach angeschlossen ist, sowie den vier Standorten der DRK-Gästehäuser für Wohnen in der Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege unter der DRK Krankenhaus GmbH Saarland.