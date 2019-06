Mettlach : Mettlacher Linke stellen Nutzen höherer Windräder in Frage

Mettlacher Linke stellen Nutzen höherer Windräder in Frage

Mettlach Die Partei „Die Linke“ in Mettlach lehnt ein geplantes Repowering der Windkraftanlagen in Wehingen/Tünsdorf entschieden ab. Kurz vor der Kommunalwahl hatte die Ratsfraktion der Freien Bürger Mettlach (FBM) darauf hingewiesen, dass die bestehenden Windräder auf dem Kewelsberg möglicherweise durch deutlich höhere ersetzt werden könnten (wir berichteten).

„Anstelle der neun Windkraftanlagen der Firma Energiequelle GmbH mit einer Höhe von circa 120 Metern sollen neue, circa 200 Meter hohe Anlagen direkt vor der Haustür der Wehinger Bürger hochgezogen werden. Im Mettlacher Gemeinderat konnte Bürgermeister Daniel Kiefer auf diesbezügliche Fragen keine eindeutige und verwertbare Antwort geben“, meint Christof Schuster von den Mettlacher Linken. Für ihn steht daher fest, dass „im Hintergrund wieder an den Bürgern vorbei verhandelt und entschieden wird“.

Die Linke in Mettlach halte die Festschreibung des zehnfachen Abstandes der Anlagenhöhe von der nächsten Bebauung (die sogenannte 10H-Regelung) für unabdingbar, um Bürger vor den noch nicht belegbar erforschten Gesundheitsrisiken zu schützen. In Wehingen dagegen stünden einige der vor 20 Jahren genehmigten Windräder am Kewelsberg nur wenige hundert Meter vom Dorfrand entfernt.