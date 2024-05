Nach Dauerregen Mettlach kämpft gegen ein neues Jahrhunderthochwasser

Samstagmorgen in der Einsatzzentrale der Mettlacher Feuerwehr. Die Einsatzkräfte atmen kurz auf, denn die brenzlige Situation in Saarhölzbach, wo zwei Teiche drohten den Ort zu überfluten, hat sich entspannt. In der Nacht waren deswegen Menschen aus ihren Häusern evakuiert worden, die am Samstagvormittag aber wieder nach Hause konnten. Im Laufe des Vormittags spitzt sich dann allerdings die Situation in Mettlach zu, ein Rückstau hat die Kanalisation hochgedrückt und überflutet das Gelände des Ziegelbergparkplatzes und der Brauerei.