„Ein Armutszeugnis“ Familie erlebt Odyssee durchs Saarland mit einem fieberkranken Kind

„Kinder sind die Zukunft – aber nicht bei der ärztlichen Versorgung im Saarland“: Zu diesem bitteren Schluss kommt Alexander Pohl aus Mettlach nach zwei schlechten Erfahrungen, die er an zwei Wochenenden in den Bereitschaftsdienstpraxen der Saarbrücker Winterberg-Klinik und in der Marienhausklinik St. Josef in Neunkirchen-Kohlhof mit seinem Söhnchen machen musste. Grund für die beiden Odysseen durch das Saarland: Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mitgeteilt, dass der kinderärztliche Bereitschaftsdienst am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis ab 1. Januar schließt. Als Grund nannte die KV die Überlastung der Kinderärzte.