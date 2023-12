Mettlach kehrt zum EVS zurück Mehrheit sagt Ja zur Rückkehr zum EVS

Das Schreiben, das der Gemeinde Mettlach den Weg zurück zum Entsorgungsverband Saar (EVS) ebnet, haben die Verantwortlichen im Mettlacher Rathaus auf den Weg gebracht. „Damit der Verband die Abfallentsorgung ab 1. Januar 2025 wieder übernimmt, müsste der Brief bis zum 4. Januar des neuen Jahres vorliegen“, sagte Bürgermeister Daniel Kiefer gegenüber unserer Zeitung. „Wir wollten aber, dass es den Saarbrückern so früh wie möglich vorliegt.“ Nach seinen Worten ist er froh, dass es in der Jahresabschlusssitzung eine so klare Mehrheit des Gemeinderates für eine Rückkehr zum EVS gegeben hatte. Von den 27 anwesenden Mettlacher Ratsmitgliedern stimmten 22 für die Rückkehr zum Entsorgungsverband; nur fünf Ratsmitglieder waren dagegen (wir berichteten kurz).