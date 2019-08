Wechsel im Amt : Schreiner ist neuer Ortsvorsteher in Weiten

Weiten Im Mettlacher Gemeindebezirk Weiten hat es mit der Kommunalwahl im Mai einen Wechsel auf dem Sessel im Büro des Ortsvorstehers gegeben. Jetzt nimmt dort Markus Schreiner (CDU) Platz, der innerhalb der konstituierenden Sitzung des Ortsrates unter der Leitung von Bürgermeister Daniel Kiefer (SPD) als einziger vorgeschlagener Kandidat von allen neun Ortsratsmitgliedern gewählt worden war.

Sein Dank galt allen Ortsratsmitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Er bot allen eine einvernehmliche Zusammenarbeit zum Wohle des Ortes an. Ein besonderes Dankeschön richtete er darüber hinaus an seinen Vorgänger Ollinger, erinnerte an dessen Entwicklungen im Dorf mit Abriss der ehemaligen Grundschule sowie Neubau von Bürgerhaus und Kindergarten als Meilenstein in seiner Ära. Der neue Ortsrat werde an diese Entwicklungen sicherlich anknüpfen wollen. Zum Abschied gab es ein nützliches Geschenk.