Schönheit um Orscholz „Gesundheitswandern verbessert die Ausdauer und macht fit.“

Sie entführt ihre Begleiter in eine zauberhafte Natur in unmittelbarer Nachbarschaft der Saarschleife. Doch nicht nur die herrlichen Ausblicke rund um Orscholz sind dazu angetan, die Seele baumeln zu lassen. Auch das Heilklima und die lockeren Übungen aus der Physiotherapie tun ein Weiteres, dass die Touren, zu denen Gesundheitswanderführerin Marion Mader-Remmel aufbricht, der Gesundheit der Teilnehmer nutzt. „Stefan Thomas, Geschäftsführer der Saarschleife Touristik, ist auf mich zugekommen und hat angeregt, mich beim Deutschen Wanderverband als Gesundheitswanderführerin ausbilden zu lassen“, verrät die Orscholzerin – ein Gedanke, den sie prompt in die Tat umsetzte.