Umzug nach Steinberg : Eine Kostbarkeit in doppelter Hinsicht

Eine Kostbarkeit in doppelter Hinsicht

Steinberg Das Gemälde „Maria Immaculata“ der Malergräfin Octavie de Lasalle von Louisenthal ziert nun den Altarraum der Pfarrkirche in Steinberg.

An der Feierstunde im Rahmen der Vorabendmesse nahmen viele Gläubige aus Steinberg und aus der Pfarreiengemeinschaft Wadern teil. Der Kirchenchor Cäcilia Steinberg unter der Leitung von Thomas Kirf begleitete die Feier musikalisch.

Kuttler und Dewald dankten allen für ihr Engagement bei diesem „Umzug“, besonders Petra Lauk vom Kulturamt der Stadt und Christina Pluschke vom Stadtmuseum Wadern. „Das im Besitz der Stadt Wadern befindliche Gemälde hing von 1978 bis 2012 im Stadtmuseum Wadern, damals noch Heimatmuseum“, sagte Jochen Kuttler. „Im Zuge der Neukonzeptionierung passte es aufgrund seiner Dimensionen von 2,10 Meter mal 2,55 Meter nicht mehr in die Dauerausstellung des Museums und war nach der Schließung des Krankenhauses Wadern bis 2019 dort eingelagert. Die Kirche in Steinberg bietet eine angemessene neue Heimstatt für dieses Gemälde, das die Stadt Wadern heute als Dauerleihgabe übergibt“, so Jochen Kuttler. Michael Dewald findet, dass die Pfarrkirche St. Liborius durch dieses Monumentalgemälde bedeutend aufgewertet sei und erklärte: „Die Maria Immaculata steht auf der Mondsichel, die Schlange tretend und ist umgeben von vier kindlichen Engeln. Immaculata bedeutet auf lateinisch die Unbefleckte: Nach dem Dogma der katholischen Kirche ist die Mutter Jesu unbefleckt, das heißt vom Makel der Erbsünde befreit“. Sein Dank galt der Stadt Wadern und besonders Bürgermeister Kuttler für dieses wertvolle Exponat.