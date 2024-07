Bethingen Im Ortsrat von Bethingen haben sich die Kräfteverhältnisse grundlegend geändert

Oliver Wendang ist neuer Ortsvorsteher von Bethingen. Auf der konstituierenden Sitzung des Ortsrates in dem rund 240 Einwohner zählenden Dorf in der Gemeinde Mettlach wurde der Spitzenkandidat der Freien Bürger Mettlach (FBM) mit fünf Ja-Stimmen in dieses Amt gewählt. Die CDU hatte Rainer Borens als Gegenkandidaten aufgestellt, er bekam allerdings nur vier Stimmen. Wendang folgt auf Bernd Kettenhofen (CDU), der zuletzt Ortsvorsteher in Bethingen war, sich aber nicht mehr für dieses Amt zur Wahl gestellt hatte – dem Ortsrat wird er allerdings weiter angehören. Als stellvertretende Ortsvorsteherin fungiert künftig Yvonne Schramm (SPD), die ebenfalls fünf Stimmen erhielt.