20 Jahre Lutwinuswerk Mettlach Lutwinuswerk Mettlach feiert sein 20-jähriges Bestehen

Am Samstag, 23. September, wird der Festtag mit dem Hochamt um 10 Uhr eröffnet. Es erklingt ein gregorianischer Choral, jener Gesang, der in den Klosterhallen von Mettlach seit jeher zur Ehre Gottes gepflegt wurde. Da in Mettlach das Fest des Kirchenpatrons mit dem Tag des ewigen Gebetes verbunden ist, wird nach dem Hochamt das Allerheiligste ausgesetzt und bleibt zur Anbetung während des ganzen Tages auf dem Altar. Eine herzliche Einladung an alle, auch während des Tages in einer Zeit der Stille in der Kirche zum Gebet zu verweilen. Um 14.30 Uhr wird die Andacht gefeiert. Der Tag endet um 17 Uhr mit der feierlichen Vesper, die vom Kirchenchor Mettlach-Saarhölzbach gestaltet wird. Es erklingt das feierliche „Te Deum“ mit Spendung des Segens.