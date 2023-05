Lokales Brauchtum Erinnerung an einen Tod vor 1300 Jahren

Mettlach · An Christi Himmelfahrt beginnt die Lutwinus-Wallfahrt in Mettlach, in Gedenken an den Klostergründer der Abtei und Bischof.

16.05.2023, 16:57 Uhr

Bei der Wallfahrt wird der Lutwinus-Schrein, der ansonsten in einer Grabkammer im Hochaltar steht, für alle Pilgerinnen und Pilger sichtbar vor dem Hauptaltar aufgestellt. Foto: Ruppenthal

Von Ruth Solander

„Die Wunder deiner Werke“ – dieser Leitgedanke steht in diesem Jahr über der 19. Lutwinuswallfahrt, die von Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 18. Mai, bis Pfingstsamstag, 27. Mai, in Mettlach gefeiert wird. „Wir erfahren die Gefährdung der Schöpfung immer bedrängender, wobei dabei meist von der Umwelt die Rede ist. Darin wird das tieferliegende Problem deutlich, dass nämlich der Mensch den Schöpfer aus den Augen verloren hat und dementsprechend ohne Rücksicht mit der Schöpfung umgeht“, schreibt Pfarrer Thomas Schmitt im Vorwort zur Wallfahrt.