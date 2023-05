Landsbetrieb zieht vor Gericht Erst 2016 fertig geworden — LfS räumt Baumängel an Mettlacher Brücke ein

Es sind beinahe unglaubliche Spekulationen, die in Mettlach kursieren: Wird in dem Ort in naher Zukunft eine neue Brücke über die Saar führen? In der Gemeinde macht das Gerücht die Runde, die bestehende, erst vor kurzem sanierte Hängebrücke werde abgerissen und eine Behelfsbrücke werde aufgebaut. Das Provisorium soll so lange genutzt werden, bis eine neue Brücke fertiggestellt ist.