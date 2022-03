Pandemie in Zahlen : 282 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Die Inzidenz im Grünen Kreis liegt laut RKI-Angaben bei 1648,8.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 9. März, 282 neue Corona-Fälle gemeldet: 69 in Merzig, 51 in Wadern, 44 in Mettlach, 36 in Beckingen, 14 in Perl, sechs in Weiskirchen und 62 in Losheim. Da seit gestern weitere 194 Menschen wieder als genesen gelten, sind aktuell im Grünen Kreis 2637 mit Corona infiziert. Die Inzidenz liegt laut Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1648,8. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis bisher 18 464 Personen mit Covid-19 infiziert.