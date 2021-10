LfS kündigt Arbeiten an : L 170 zwischen Hellendorf und Borg wird gesperrt

Tünsdorf Ab Montag kommt es zu einer Vollsperrung auf der L 170 zwischen Hellendorf und Borg. Zwischen Tünsdorf und Orscholz wird die Vollsperrung vorübergehend aufgehoben.

Die auszuführenden Fräs- und Asphaltarbeiten an der Fahrbahn müssen aufgrund einer zu geringen Fahrbahnbreite unter Vollsperrung ausgeführt werden. Diese Arbeiten seien mit Rücksicht auf den ÖPNV in zwei Bauabschnitten in den Herbstferien vorgesehen. Vom 18. bis 23. Oktober werden die Bauabschnitte 2 und 3 ausgeführt, also vom Ortseingang Hellendorf durch die Ortsdurchfahrt bis zum Struppshof. Anschließend erfolgt vom 25. bis 30. Oktober die Instandsetzung des vierten Bauabschnitts zwischen Struppshof und der Ampelquerung des Saar-Radwegs bei Borg.