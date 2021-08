Straßenarbeiten dauern an : Kritik an Vollsperrung in Mettlach: Ein „Affront“ gegen die Bürger

Nichts geht mehr seit einigen Wochen zwischen dem Kreisel Auf der Haardt zwischen Besseringen und dem Ortseingang von Mettlach. Foto: Christian Beckinger

Mettlach Bis in den späten Herbst wird die Einmündung der L 158 am Ortseingang von Mettlach umgebaut. Was die nächsten Bauphasen für die Autofahrer bedeuten und warum aus der Politik jetzt erneut schwere Kritik an der Baustelle kommt.