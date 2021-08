Weiter Kritik an Baumfällungen : Die Kritik an den Baumfällungen in Orscholz bleibt bestehen

Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Orscholz Der Verein „Saarschleife-Cloef-Schutz für Mensch und Natur“ (SCS) und die Grünen-Fraktion im Gemeinderat von Mettlach halten ihre Kritik an den Anfang Juli vorgenommenen Baumfällungen im Bereich der Cloef in Orscholz rund um den dortigen Baumwipfelpfad aufrecht.

In einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion spricht der Verein SCS von rund 50 Bäumen, die an besagter Stelle gefällt worden sind – „hauptsächlich Buchen“, wie es vonseiten des Vereins heißt. Dessen Vorsitzender Andreas Boos kritisiert in diesem Zusammenhang die Ausführung der Arbeiten: „Im Zuge der Arbeiten wurden weitere gesunde, nicht betroffene Bäume geschädigt. Eine Maßnahme wie ein Kronen-­Entlastungsschnitt – um zumindest einen Teil der Baumstämme zu retten – kam wohl nicht infrage.“

Dass die festgestellten Schäden an den später gefällten Buchen eine Folge von drei Dürre-Sommern in Folge gewesen seien, wie es Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer gegenüber der SZ erklärt hatte, zieht Boos ebenfalls in Zweifel: „Der Verein sieht die Ursache der erheblichen Boden-­ und Wurzelschädigungen in den Baumaßnahmen zum Baumwipfelpfad 2016.“ Boos weist die Darstellung Kiefers zurück, wonach zum Schutz des Bodens während der Bauphase des Baumwipfelpfades flächendeckend Eisenplatten ausgelegt worden seien. Dies sei nur „in kritischen Wegbereichen“ geschehen, erklärt Boos. „Der Rest der Bebauungsfläche wurde vielfach mit schwerem Gerät befahren, umgepflügt, verdichtet und sogar umweltbedenkliche Stoffe wie Zement eingebracht.“

Die Folgen dieses Vorgehens zeigten sich nach seinem Dafürhalten jetzt deutlich: „Die jetzt gefällten Buchen standen in einem nassen Bereich. Buchen kommen damit nicht gut klar.“ Diese stehende Nässe sei erst durch die Verdichtung des Bodens während der Baumaßnahmen zum Baumwipfelpfad entstanden und verursache Fäulnis im Wurzelbereich der Bäume. Die drei aufeinander folgenden Hitzejahre hätten das Absterben der Baumkronen lediglich verstärkt, konstatiert Boos. Es trete im Bereich des Baumwipfelpfades eine generelle Wasserproblematik zutage, erklärt Boos. „Die Rückhaltefähigkeit der Böden ist durch Wege, Baumaßnahmen, Flächenversiegelung und Bodenverdichtung derart gestört, dass das Wasser an manchen Stellen über Wochen in tiefen Pfützen steht oder bei starkem Regen seitlich vom Cloef-­Aussichtspunkt den Berg Richtung Saar hinunter rauscht.“

Andreas Boos Foto: Dieter Ackermann

Georg Dillschneider Foto: eb

Boos bringt seine Sicht der Dinge so auf den Punkt: „In der Zeit vor dem Baumwipfelpfad war das Waldgebiet hinab zur Cloef noch in einem gesunden Zustand. Noch einfacher: kein Baumwipfelpfad, keine Baumschäden, keine Verkehrssicherungspflicht.“

Auch in der letzten Sitzung des Mettlacher Gemeinderates waren die Baumfällungen an der Cloef ein Thema: Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Georg Dillschneider, erklärte in der Sitzung, dass die festgestellten Schädigungen am Baumbestand lediglich im Geländebereich des Baumwipfelpfades aufgetreten sei und es keine vergleichbaren Kronenschäden in nicht beanspruchten Bereichen gebe. Dillschneider stellte die Frage in den Raum, ob es nicht möglich gewesen wäre, lediglich die Kronen der geschädigten Bäume zu entfernen. Daraufhin erklärte Bürgermeister Daniel Kiefer, dass beabsichtigt sei, im angesprochenen Areal vereinzelt Alt-Buchen, soweit dies vertretbar umsetzbar sei, als Baumstumpf zu belassen. Dann würde der betreffende Baum als sogenannter Biotopbaum stehen bleiben. Kiefer gab gegenüber dem Vorschlag der Grünen zu bedenken, dass einzelfallbezogen der Aufwand, in 20 bis 30 Metern Höhe eine Baumkrone abzuschneiden, ebenso wie die Sicherheit der Mitarbeiter angemessen abgewogen werden müsse.