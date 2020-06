Orscholz Ganz in der Nähe des Baumwipfelpfades bei Orscholz können sich Jung und Alt nun auf Spielgeräten mitten in der Natur austoben.

Mit Begeisterung schwingen sich Anna und Emma auf die Flughunde, lassen sich gleiten. Derweil hat es sich Mama Astrid Behr auf einer Bank in der Sonne bequem gemacht und hält die Premiere ihrer beiden Töchter im Abenteuerwald Saarschleife mit dem Handy fest. Ein paar Meter weiter erobern Alexander und Johanna das große Klettergerüst, winken Mama Elisabeth und Schwesterchen Klara zu. Auch die kleine Michelle kann sich von dem Turm mit all seinen Finessen kaum lösen.

„Die Spielgeräte sind nicht nur für Kinder gedacht. Sie halten auch dreistellige Gewichtsklassen aus“, sagt Bernd Bayerköhler von der Erlebnis Akademie (EAK) und hat die Lacher auf seiner Seite. Seilbahn, Lufttrampolin, Theodoras Zuhause, Nestschaukel für die Kleinen und vieles mehr: Nach den Worten des Vorstandssprechers hat das Unternehmen aus dem bayerischen Bad Kötzting 25 Spielstationen auf rund 7000 Quadratmetern aufgebaut – eingebettet im Wald nahe des Baumwipfelpfades, den die EAK seit Juli 2016 an der Cloef betreibt. Und es sei ausdrücklich erwünscht, dass Eltern mit ihrem Nachwuchs die Stationen nutzten. „Wir haben in den letzten Wochen so richtig Gas gegeben“, verrät er am Montag bei der Eröffnung des Spielplatzes. Neben dem Areal, für dessen Besuch zu zahlen ist, hat die EAK einen kostenlosen Spielplatz errichtet, den sie ebenfalls unterhält, und das Ausflugslokal „Blumenfels“ aufgepeppt.