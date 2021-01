Kommentar zum Lärm an der Saarbrücke : Das Achselzucken des Landesbetriebs

Kommentar zum Lärm an der Saarbrücke

Eines haben der Bau des Berliner Flughafens, der Bau der Elbphilharmonie in Hamburg und die Sanierung der Mettlacher Brücke gemeinsam: Jahrelang ist an ihnen gewerkelt worden – für viel Geld und auf Kosten der Steuerzahler.

Überwiegt in Hamburg die Begeisterung über den neuen Kulturtempel, heben in der Bundeshauptstadt mittlerweile Flieger ab, knirscht es wenige Jahre nach einer aufwendigen Sanierung der Saarbrücke schon wieder mächtig im Gebälk. Pfusch am Bau? Die Verantwortlichen vom LfS reagieren darauf weitgehend mit Achselzucken, verweisen auf statische Besonderheiten und Grundlagen der Wetterkunde.