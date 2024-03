Oppen Kindertagesstätte in Oppen darf sich jetzt „Faire Kita“ nennen

Die Kita der Arbeiterwohlfahrt in Oppen wurde von der Fairtrade Initiative Saarland als „Faire Kita“ zertifiziert. Damit erkennt die Initiative die Bemühungen der Kita an, die sich um Nachhaltigkeit und den Gedanken des Fairen Handels bemüht, und dies in einer Bewerbungsmappe aufwendig zusammengefasst hat. „Nach den Sommerferien starteten wir Projekte, um faire Kita zu werden“, erklärte Einrichtungsleiterin Michaela Laub im Rahmen der Zertifikatsübergabe den Prozess. „Wir hatten dabei zwei Schwerpunkte. Das Thema Müll, das wir den Kindern spielerisch mit „Mupf dem Müllmonster“ näherbrachten und das Themenfeld Obst und Gemüse, wo wir mit den Kindern erarbeiteten, was in unseren Gärten wächst und wie lecker das sein kann.“