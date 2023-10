Kirmes in Weiten Weitener feiern ihre Kirmes im Ort

Weiten · Der Heilige Hubertus, Schutzpatron des Mettlacher Ortsteils Weiten und seiner Kirche, feiern die Bewohner des Orts am kommenden Wochenende – und das nicht zu knapp. Die „Hubertus-Festmesse“ wird am Kirmessonntag, 5. November, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei gehalten.

30.10.2023, 16:17 Uhr

Die Weitener Pfarrkirche mit neugestaltetem Vorplatz Foto: Kurt Petry

Von Kurt Petry

Der Kirchenchor Weiten/Oberleuken wird das Festamt gesanglich begleiten. Zuvor wird bereits am Freitag, 3. November, der zehnte Hubertustag der Jagdgenossenschaft Mettlach um 17.30 Uhr mit einer Hubertusmesse in der Weitener Pfarrkirche eröffnet, mitgestaltet von der Jagdhornbläsergruppe Merzig.