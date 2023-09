Aktion der Kanufreunde Mettlach Drachenboot-Tour sorgt für mächtig Spaß

„Alles klar, Chloé?“, fragt Betreuerin Birgit Beining ihre Passagierin im Drachenboot der Saardreamer am Ufer der Saar in Mettlach. Die ältere Dame strahlt. Mit Hut und gepflegt gekleidet, wie für einen Sonntagskaffee, macht sie sich bereit, um auf und an der Saar in den nächsten Stunden einen Ausflug zu verbringen. Sie ist eine von rund 30 Bewohnern und Bewohnerinnen des Hauses Elisabeth, Haus am Klouschter, im luxemburgischen Bad Mondorf. Schon seit acht Jahren ermöglichen die Kanufreunde Mettlach mit ihrem Drachenbootteam Menschen mit Beeinträchtigungen Touren auf der Saar.