Kammermusiktage Mettlach : Die neue Leiterin holt ihre Freunde auf die Bühne

Katja Riemann. Foto: Musik & Theater/©MathiasBothor 2016

Merzig/Mettlach Bei den Kammermusiktagen wird derzeit einiges Neue ausprobiert. Am Wochenende steht mit „Franziska Hölscher und Freunde“ eine Premiere an. Hierzu ist unter anderem Katja Riemann zu Gast.

Leckere Tropfen zu Bach, Beethoven und Co., Auftritte im Zeltpalast, und, und, und: Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Kammermusiktage ausschließlich auf die Alte Abtei in Mettlach konzentriert haben. So lauschten die Besucher Ende Juli über den Dächern von Schengen Musik von Mendelssohn-Bartholdy und Gershwin. „Die Landpartie mit der Weinprobe ist sehr gut angekommen“, sagt Joachim Arnold, der das Festival 1986 in Leben gerufen hat.

Mitte August steht eine weitere Tour zu Wein und Komponisten wie Schubert, Ravel und Halvorsen auf dem Plan. Dann ist der Weinort Wiltingen an der Saar das Ziel – eine neue Idee für das traditionsreiche Festival, die den Geschäftsführer von Musik und Theater Saar begeistert. „Stammgästen wie dem Pianisten Bernd Glemser und den Rivinius-Brüdern bleiben wir treu“, sagt er. „Doch wir wollen auch mal andere Wege gehen.“

Nach wie vor zeichnet er nach seinen Worten für das Festival verantwortlich. Doch die musikalische Leitung für die Kammermusiktage, die am 7. Juli gestartet sind, hat er abgegeben – an die Geigerin Franziska Hölscher. „Sie hat der Sache eine Frischzellenkur verpasst“, sagt er – eine neue Brise, die nach seiner Einschätzung den Kammermusiktagen bislang gut getan hat.

„Man muss nicht Steffi Graf heißen und 22 Grand Slams gewonnen haben, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das nicht ewig so weiter geht“, findet Arnold. Der Generationswechsel ist nach seiner Ansicht fällig gewesen. „Mit Mitte 30 hast du andere Ideen als mit Anfang 50. Zudem kommt sie aus Berlin ins Saarland und hat so als Außenstehende einen ganz anderen Blick auf das Land und die Dinge als jemand, der hier verwurzelt ist.“

Franziska Hölscher. Foto: Irène Zandel

Von dem Grünen Kreis und Mettlach zeigt sich Hölscher begeistert: „Bereits bei meinem ersten Auftritt in Mettlach vor einigen Jahren habe ich die stimmungsvolle Atmosphäre, die Begeisterung des Publikums und nicht zuletzt die unvergleichliche Lage dieses Ortes im Dreiländereck als einmalig erlebt.“

Nicht nur Ortswechsel hat die Musikerin dem Festival verordnet, auch mit Wochentagen und Uhrzeiten variiert sie und geht mit neuen Themen an den Start. In ihrer Reihe „Next Generation – nächste Generation“ will sie laut Arnold jungen Preisträgern internationaler Wettbewerbe eine Chance geben, mit Gesprächskonzerten das Publikum in den Prozess des Musikmachens einbinden oder interessante Künstler porträtieren, wie etwa den Klarinettisten Clemens Trautmann, der nach seinem Musik- und Jura-Studium Präsident der Deutschen Grammophon geworden ist.

Gespannt blicken Arnold und Hölscher auf das Wochenende, wenn eine weitere Premiere steigt. „Franziska Hölscher und Freunde“ hat sie die drei Tage überschrieben, die mit einer Soirée am Freitag, 9. August, 19 Uhr, in der Alten Abtei in Mettlach beginnen. Violinistin Hölscher, Benedict Kloeckner (Violincello), Yu Kosuge (Klavier) und der Pianist Jacques Ammon haben sich Kompositionen von Rameau, Schubert und Mendelssohn-Bartholdy ausgesucht. Mit von der Partie sind auch weitere Musiker des Festivals und Studierende der Hochschule für Musik Saar. Die Moderation hat Roland Kunz.

Für Samstag, 10. August, 16 Uhr, hat Hölscher Schauspielerin und Sängerin Katja Riemann, die sie zu ihrem Freundeskreis zählt, für die Lesung des Stückes „Der Karneval der Tiere“ engagiert. „Es wird ein Spaß für die ganze Familie“, sagt Arnold über die Komposition von Camille Saint-Saëns, für die sich der Vorhang im Zeltpalast hebt. „Die satirischen Zwischen-Reime von Roger Willemsen – von Riemann launig vorgetragen – geben einem der berühmtesten Werke der Musikgeschichte eine ganz neue Facette“, sagt der Geschäftsführer von Musik & Theater Saar.

Dass Riemann, die für Filme wie „Der bewegte Mann“ oder „Die Apothekerin“ vor der Kamera stand, sich auch der Musik verschrieben hat, beweist sie mit ihren musikalischen Hörspielen, die aus ihrer Feder stammen, mit ihren musikalisch-literarischen Abenden und ihren Konzerten, bei der sie mit Franziska Hölscher auf der Bühne stand. Neben Riemann und Hölscher werden die beiden Pianisten Yu Kosuge und Jacques Ammon, Musiker des Festivals sowie Musikstudenten auf der Bühne stehen. Die Moderation hat Roland Kunz.

Nur wenige Stunden nach der tierischen Gaudi in den Merziger Saarwiesen geht es in der Alten Abtei weiter. „Grenzgänger“ ist das Konzert mit Clemens Trautmann (Klarinette), Benedict Kloeckner (Violoncello) Jacques Ammon (Klavier) und dem Duo Runge und Ammon überschrieben, das um 19 Uhr beginnt. Den Schlusspunkt der Reihe Franziska Hölscher und Freunde“ setzt eine Matinée am Sonntag, 11 Uhr, ebenfalls in der Alten Abtei. Werke von Biber, Mozart und Brahms spielen Nils Mönkemeyer (Viola), Eckart Runge (Violoncello), Clemens Trautmann (Klarinette), William Youn (Klavier) und Franziska Hölscher.