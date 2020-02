Kostenpflichtiger Inhalt: Kappensitzung in Weiten : Kaapesbauern feiern südländisch

Das Weitener Männerballett faszinierte mit seinem Auftritt die Zuschauer. Das Fastnachtsteam hatte wieder mit der Auswahl seiner Programms gnau richtig gelegen. . Foto: Kurt Petry

Weiten Bei ihrer Kappensitzung ließen es die Weitener krachen und begeisterten ihre Gäste.



VON KURT PETRY

Ob Naturforscher, Tänzer, Piraten, Götter oder Halbgötter: alle erlebten auf der Weitener Narrenbühne einen heißen Abend. Das Weitener Dreigestirn, angeführt von Captain James Cook, enterte mit seinem Schiff „Endeavour“ die Weitener Kaapesbauern-Halle im Handstreich. Er wurde sehr beeindruckend von den Südsee-Insel-Bewohnern, Halbgott „Maui“, den beiden Häuptlingen Andreas und Luca, Sängerin Julia und den Tänzerinnen Vivien und Madeline im Weitener Hafen empfangen – ein Augen- und Ohrenschmaus. Bürgermeister Daniel Kiefer stieg in die Südsee-Bütt, um seine Gemeinde Mettlach als touristische Hochburg anzupreisen: „Südsee hin, Südsee her – in Mettlach bieten wir mehr“. Die Kindertanzgruppe „Galaxy-Dancers“ begeisterte mit ihrem Tanz „Summerfeeling“.

Die beiden Tanzmariechen Vivian und Madeline Lehnertz zeigten ihren perfekt einstudierten Gardetanz – die erste Rakete des Abends war fällig. Die Publikumslieblinge „Mechthild und Margot“, die seit vier Jahren fester Bestandteil der Weitener Kappensitzungen sind, berichteten von ihren Erlebnissen aus ihrem Teenager-Leben. Ob Schule, Eltern, Nachbarschaft, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Weitener, Freudenburger: Jeder bekam „sein Fett weg“.

Info Die Akteure auf der Bühne Das Dreigestirn: Timo Wacht (Kaptain James Cook), Christoph Beicht, Patrick Lehnertz (Naturforscher), Eröffnungsfeier: Julia Wacht (Gesang), Madeline und Vivien Lehnertz (Tanz), Andreas Gliedner und Luca Biwer (Häuptlinge), Detlef Lehnertz (Halbgott Maui), Büttenredner/Sketch: Daniel Kiefer, Dietmar Zender, Sascha Henn, Michaela Kirch, Madeline Lehnertz, Charline Henn, Nadine Kiefer, Iris Gras, Monia Ockenfels, Gesang: Julia Wacht, Timo Wacht, Funkenmariechen: Anna Lukas, Kai Schuh vom KV Freudenburg, Vivien, Madeline Lehnertz. Männerballett: Christoph Beicht, Andreas Gliedner, Patrick Lehnertz, Michael Schreiner, Luca Biwer, Sascha Henn, Markus Schreiner, Luca Thinnes (Trainerinnen: Julia Wacht, Sarah Carl), Aerobicqueens: Tanja Frank, Agnes Gepert, Katharina Kremer, Sabrina Peter, Daniela Ternes, Michaela Kirch, Linda Kremer, Alisha Reinert, Rita Bastian, Saskia Philipps, Lisa Oberbillig, Manuela Schuster-Frenz, Jürgen Kremer (gleichzeitig auch Trainer), Jugendtanzgruppe „No Limits“: Elizia Hassan, Madeline Lehnertz, Jana Molnar, Leonie Peter, Michelle Schreiner, Chiara Schwarz, Charline Henn (Trainerinnen: Diana Henn, Michelle Schreiner, Charline Henn, Madeline Lehnertz). Tanzgruppe „Galaxy-Dancers“: Clara Engel, Lana Henn, Nele Hoffmann, Emelie Lambert, Sophie Peter, Jana Rauch, Maike Rohles, Jana Philipps, Leni Schwatz, Mathilda Thom, Lea Wallerich (Trainerin: Sandra Wallerich, Jenny Lambert, Katja Rauch), Königsgarde Freudenburg: Lisa Köwenig, Hanna Krier, Emma Ternes, Louisa Boesen, Lilli Kees, Nele Neises, Emilie Hendle, Chiara Hendle, Selina Kohnen, Maxima Loth, Michelle Ohs (Trainerin: Anna Boesen) Fastnachtsteam: Julia und Timo Wacht, Petra Gerardy, Theresia, Anja Schweisthal, Dominik Leinen, Karin Reichlinger, Bühnenbild: Gangolf Sehr.

Die Piraten der Jugendtanzgruppe „No Limits“ enterten die Weitener Südsee-Insel und begeisterten die Kaapesbauern. Zum dritten Mal in der Bütt traten Franz und Siska auf und erzählten aus ihrem langweiligen Eheleben. Auch bei ihrer Zweitages-Reise nach Paris gab es „Hinter den Kulissen von Paris“ einiges Ungereimtes – die Narren lachten Tränen.

Nach der Pause heizte die Freudenburger Königsgarde kräftig ein – eine Augenweide ebenso wie der „Funkenmariechentanz“ der besonderen Art von Anna und Kai aus Freudenburg. Ein ohrenbetäubendes „Weiten – Noun dae“ ging über die Grenzen nach Rheinland-Pfalz. Dann eine Premiere: Vom KV Fraulautern waren et Biwi und et Duletsch in die Höhe angereist, um den „Dörflern“ mal etwas „Städtisches“ beizubringen.

Kreuzfahrten und Inselhopping sind zur Zeit in. Deshalb unternahmen die „Aerobic-Queens“ mit ihrem Bierkapitän Jürgen tänzerisch eine Reise um die Welt. Und wieder waren sie dabei: de Klees und de Pitt von Herker – zwei Urgesteine der Weitener Fastnacht. Viel gab es wieder zu erzählen seit dem vergangenen Jahr. Ob Tratsch, Klatsch oder auch viele Neuigkeiten. So folgte ein Witz dem anderen, und auch die Nachbarn aus der „Palz“ (Freudenburg) blieben nicht verschont. Die Männertanzgruppe leitete wie in jedem Jahre das Ende der Kappensitzung ein.

Mit ihrem Showtanz „Stewardess & Sportanimateure“ hoben sie von der Weitener Air-Base in die Südsee ab, um dort als Animateure die Urlauber auf Trab zu bringen; ein Augenschmaus für die Gäste im Saal. Gemixt mit tänzerischen und akrobatischen Elementen brachten sie eine perfekte Show auf die Bühne. Am Ende wurden sie mit einer Rakete belohnt, Zugabe natürlich inbegriffen trotz vorgerückter Stunde nach Mitternacht.