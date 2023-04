Engagement in Politik, Kultur und Feuerwehr Selbstloses Wirken über Jahrzehnte hinweg

Mit einem Festakt im Rathaus Mettlach hat Reinhold Jost, Minister für Inneres, Bauen und Sport in Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste für das örtliche Gemeinwohl und für die Mitbürgerinnen und Mitbürger an Josef Jäger aus Mettlach-Bethingen die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In seiner Laudatio betonte der Minister, dass die vom Bundespräsidenten Theodor Heuss 1951 gestiftete Verdienstmedaille seitdem von dessen Nachfolgern an Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistung sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland im sozialen und karitativen Bereich verliehen wird.