Große Feierlichkeiten : Für den Schutzpatron brauen die Jäger ein Bier

Mettlach Zum sechsten Mal richtete die Jagdgenossenschaft Mettlach ein Hubertusfest aus.

Zum sechsten Mal hatte die Jagdgenossenschaft das Hubertusfest organisiert. Es begann mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Lutwinus, zelebriert von Kaplan Viju Varikkat in der Pfarrkirche St. Lutwinus Mettlach und umrahmt vom Jagdhornbläsercorps Merzig. Daniel Kiefer erinnerte an die Hubertus-Legende, die wohl zu den berühmtesten Sagen zählt. Damals noch alles andere als heilig ging er an einem Karfreitag auf die Jagd und erblickte einen Hirsch. Er legte seine Armbrust an, als das Tier plötzlich stehen blieb und sich umdrehte. Zwischen seinem Geweih erschien ein Kreuz. „Hubertus, ich erlöse dich und dennoch verfolgst du mich“, ertönte eine Stimme. Die Folge: Hubertus warf seine Waffe weg, brach mit seinem alten Leben und wandte sich einer christlichen Lebensführung zu, verschenkte seinen Besitz und tat viel Gutes. 705 wurde er zum Bischof ernannt.