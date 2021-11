Saarhölzbach : Arbeit, Familie und der Glaube halten sie jung

90 Jahre alt wurde am Samstag Katharina Weber (sitzend) aus Saarhölzbach. Es gratulierten neben den Kindern (von links) Jürgen, Elfriede und Reinhard die gesamte Familie, aber auch die Gemeinde Mettlach und der Heimatort Saarhölzbach. Foto: eb

Saarhölzbach In Saarholzbach hat Katharina „Käthe“ Weber am Wochenende ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Katharina Weber, geborene Engeldinger, aus Saarhölzbach, Im Saartal 6, hat im Kreise der Familie, Verwandten und Bekannten ihren 90. Geburtstag bei guter Gesundheit und geistiger Frische feiern dürfen. „Zeitlebens viel geschafft, ob in der Familie und im Haushalt mit Kindern im katholischen Glauben groß ziehen, reges Vereinsleben gepflegt, immer geholfen wo ich gebraucht wurde, da kommt man nicht auf dumme Gedanken“, beschreibt die Jubilarin, ihren Lebenslauf. Müßig zu erwähnen, wie sie scherzhaft anfügt, nicht geraucht und getrunken zu haben. Das Gläschen in geselligen Runden durfte aber dennoch nicht fehlen.

„So bin ich denn heute dankbar, dass ich mit Unterstützung meiner Kinder und Hilfe von außerhalb in meinen vier Wänden noch wohnen kann, mit Gottes Hilfe hoffentlich noch länger“, sagt Käthe, wie sie liebevoll genannt wird. Große Wünsche hat sie nicht mehr. Beim Lesen der Saarbrücker Zeitung, seit über 60 Jahren Abonnentin, und des Paulinus informiert sie sich über das Weltgeschehen. Aufgrund der Corona-Einschränkungen sind Besuche viel seltener geworden, aber dafür freut sie sich umso mehr über tägliche Gespräche über Telefon.

Als jüngstes von neun Kindern war die Jubilarin am 6. November 1931 im Mettlacher Gemeindeort Bethingen in einer Bauernfamilie geboren worden. Ein Bruder im Alter von 98 Jahren sowie eine Schwester von 94 Jahren leben noch. Nach einer kriegsbedingten Schul- und Jugendzeit mit viel körperlicher Arbeit auf dem heimischen Bauernhof hat sie mit 23 Jahren den Postbeamten Wilhelm Weber aus Saarhözbach geheiratet, zusammen hat das Ehepaar drei Kindern das Leben geschenkt.

Das umgebaute Elternhaus ihres Mannes wird für die junge Familie der Lebensmittelpunkt. Dort pflegt Katharina Weber neben ihrem Haushalt und der Kindererziehung die Mutter und Schwiegermutter in ihren letzten Jahren. Unerwartet stirbt der Ehemann 1984, die Kinder gründen auswärts ihre eigenen Familien. Die Jubilarin bleibt allein im Haus, regelte bis vor einigen Jahren in Eigenregie ihren Haushalt, fuhr auch noch Auto.

In der Dorfgemeinschaft von Saarhölzbach hat sich die Jubilarin als Lektorin in der Kirche eingebracht, war Mitglied im Pfarrgemeinderat und hat der Küsterin beim Schmücken der Kirche mit Blumen und sonstigen Dekos engagiert geholfen. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie auch jahrelang die Mariengrotte beim Campingplatz gepflegt. Viele Jahre lang hat sie dem Seniorenverein vorgestanden, Kaffeekränzchen mit Vorträgen organisiert, dazu auch Nikolaus- und Weihnachtsfeiern sowie Wallfahrten. Im Frauenverein trat sie bei Fastnachtsveranstaltungen in der Bütt auf, im Obst- und Gartenbauverein hat sie mitgeholfen bei Veranstaltungen und Festen, im Turnverein sich fit gehalten.