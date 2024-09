Pasta, Burger und Cocktails Die Weinpost kocht wieder für ihre Gäste

Die Orscholzer Bevölkerung kann sich seit Juli wieder auf ein gastronomisches Angebot freuen: Das Restaurant Weinpost feierte unter neuer Leitung von Destina Belten Wiedereröffnung. Hermann und Gitte Kiefer hatten die ehemalige Schule in Orscholz zu einer Vinothek und Restaurant mit Postagentur umgebaut. Gabi Neufang leitete das Lokal zuletzt, bis es wegen Corona schließen musste. Seitdem war der Betrieb geschlossen. Destina Belten freut sich, dass wieder Leben in die Weinpost eingekehrt ist und sie neuen Schwung in den Ortskern von Orscholz bringen kann. „Das Restaurant hat eine wunderschöne Atmosphäre, ist gemütlich und sehr schön eingerichtet. Es macht mir viel Freude, die Gäste hier zu begrüßen und meine Küche anzubieten“, schwärmt Belten. Auf der Speisekarte stehen vielseitige Gerichte von frischer Pasta, Bruschetta, Pizzabrot bis zu hausgemachten Burgern. Auch für Liebhaber von Desserts bietet die „Weinpost“ Leckeres. Besonders zu empfehlen: der Hot-Chocolate-Brownie mit hausgemachtem Vanilleeis.