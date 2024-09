Musizieren und Tanzen Mit Wonne tauchten die Kids in die Musik ein

Mit einer großen Veranstaltungsreihe ihres kostenlosen Förderangebotes „Früh übt sich“ für Kindertageseinrichtungen (Kitas) präsentierte die Musikschule im Landkreis Merzig-Wadern (KMS) in diesem Jahr nach siebenjähriger Pause eine Neuauflage des musikalischen Projektes unter dem Titel „Junge Bühne“. In jeder der sieben Kreis-Kommunen fand eine öffentliche Aufführung, finanziert vom Bund mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ und der saarländischen Landesregierung mit der Reihe „Kreative Praxis“, unter Schirmherrschaft des jeweiligen Bürgermeisters statt. Dabei zeigten neben den Kita-Kindern auch Schüler der Grundschulen und von weiterführenden Schulen, was sie im gemeinschaftlichen Unterricht mit den Pädagogen der Kreismusikschule gelernt hatten.