Saar-Koreanale in Orscholz Deutsche und Südkoreaner feiern am Cloef-Atrium Jubiläum

Dem Thema Menschenrechte in Nordkorea, dessen Regierungssystem international als totalitär beschrieben wird, widmete sich Nicolai Sprekels. Der Aktivist und Vorsitzende von Saram, der Stiftung für Menschenrechte in Nordkorea, arbeitet seit Jahren mit nordkoreanischen Dissidenten und internationalen Experten an einer Aufklärung über die tatsächlichen Verhältnisse in Nordkorea. Das Treffen endete mit einem Empfang, bei dem Spezialitäten aus der koreanischen Küche gereicht wurden.