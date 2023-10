Fassanstich am Freitag Gleich zwei Bockbiere gibt’s in Mettlach zu probieren

Der Startschuss zum Bockbierfest in der Abteibrauerei fällt am Freitagabend in Mettlach: Geschäftsführerin und Wirtin Anke Schorn wird zusammen mit CDU-Generalsekretär Frank Wagner gegen 19 Uhr die beiden Fässer anschlagen. Denn die Mettlacher Abteibrauerei kann dieses Mal mit zwei verschiedenen. Bockbieren aufwarten, einem hellen und einem dunklen. Beide Biere weisen einen Alkoholgehalt von 7,5 Prozent und eine Stammwürze von 15,8 Prozent aus, schmecken aber durchaus unterschiedlich. Während das helle Bockbier mit einem malzig-milden Geschmack aufwartet, zeichnet sich das dunkle durch einen malzig-würzigen Geschmack mit ausgeprägtem Röstaroma aus. Einen weiteren Höhepunkt der Festeröffnung bildet die Krönung der neuen Mettlacher Bier-Prinzessin Lea Sander. Auch Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat sein Kommen im Verlauf des späteren Abends zugesagt. Zudem steht Livemusik von „Langer Mütze“ auf dem Programm. Am Samstag, 21. Oktober, gastiert ab 18 Uhr die Band „Celebration“ für eine zünftig-stimmungsvolle Bocknacht in der Mettlacher Abteibrauerei. Der Sonntag ist traditionell großer Familientag. Das Programm im beheizten Zelt startet um 11.30 Uhr. Kinderschminken, Hüpfburg, Luftballonmodellage und „Hau den Lukas“ sorgen für Spaß und Unterhaltung. Falls das Wetter mitspielt, haben auch die Oldtimer-Traktoren ihr Kommen zugesagt. Ab 12 Uhr sorgt der Musikverein Saarhölzbach samt Jugendorchester für den musikalischen Rahmen, während ab 16 Uhr „Double Up“ für Stimmung und Livemusik verantwortlich zeichnen wird.