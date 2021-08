Kampf gegen das Coronavirus : Sonderimpfaktion am Freitag im Bürgerhaus in Nohn

Sonderimpfaktion am Freitag im Bürgerhaus in Nohn

Nohn Am kommenden Freitag kann sich ein jeder und eine jede im Bürgerhaus in Nohn mit den Impfstoffen von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson impfen lassen. Auch Kinder und Jugendlichen wird mit den zugelassenen Impfstoffen das Angebot gemacht, sich gegen das Coronavirus zu immunisieren.

Die Gemeinde Mettlach informiert über eine Sonderimpfaktion am Freitag, 13. August im Bürgerhaus Nohn in der Johann-Biewer-Straße 2. Geimpft werden zwischen 9 und 17 Uhr die Impfstoffe von Biontech-Pfizer und Johnson & Johnson.

Der Sonderimpf-Termin kann grundsätzlich von jedem wahrgenommen werden, auch von Kindern in Begleitung eines Erziehungsberechtigten und im Rahmen der für Kinder bisher zugelassenen Impfstoffe, teilt die Gemeinde Mettlach mit. Welcher der beiden genannten Impfstoffe zum Einsatz kommt, wird vom mobilen Einsatzteam in Absprache mit dem Impfwilligen festgelegt.

Achtung: Personen, die am 3. Juli in der Sporthalle Mettlach geimpft wurden, werden wegen der unterschiedlichen Impfstoffe und Zeitabständen gebeten, den zweiten Impf-Termin ebenfalls dort am 28. August wahrzunehmen und nicht in das Bürgerhaus in Nohn zu kommen.