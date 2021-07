Großes Angebot im Mettlacher Bahnhof : Sozialer Kaufladen in Mettlach öffnet am Dienstag

Sozialer Kaufladen in Mettlach öffnet am Dienstag

Mettlach Ab Dienstag, 6. Juli, öffnet der Soziale Kaufladen im Mettlacher Bahnhof wieder seine Pforten. Das hat das Helferteam mitgeteilt. Sommerkleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es demnach ebenso wie Haushaltsgegenstände, Bett- und Tischwäsche, Taschen, Bücher und Zubehör für das Kind.

Am kommenden Samstag, 10. Juli, ist das Kaufhaus, in dem alle Bürger einkaufen können, von 11 bis 13 geöffnet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Durch die Spenden und den Verkauf werden soziale Projekte in der Gemeinde Mettlach umgesetzt und unterstützt.“ Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen seien im Kaufladen einzuhalten. Daher schließen die Helfer nicht aus, dass es zu Wartezeiten vor der Tür kommen kann.