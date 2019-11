Mettlach : Ein Vereinsmensch, der zum Pinsel greift

Mettlach/Merzig 70 Arbeiten zeigt Manfred Klein aus Merzig derzeit im Mettlacher Rathaus. 2001 kam er mit der Malerei in Kontakt. Seit dieser Zeit bildet er sich fort und hat Preise eingeheimst.

„Hautnah“ – unter diesem Titel stellt der Merziger Manfred Klein derzeit 70 seiner Bilder im Mettlacher Rathaus aus. Der frühere Merziger Ortsvorsteher ist in Mettlach jedoch kein Unbekannter. Er hat bei V&B seinen Beruf als Starkstromelektriker erlernt, 1977 im Mettlacher Rathaus geheiratet, sechs Jahre im Mettlacher Ortsteil Nohn gewohnt, und seine Kinder sind in Orscholz zur Schule gegangen. Er war zudem Fußballtrainer beim Verbandsligisten SV Mettlach und bei Viktoria Orscholz.

2001 hatte Klein erste Kontakte zur Malerei, die ihn auf Anhieb in ihren Bann schlugen und seitdem nie mehr losließen. In der Folge besuchte er Malkurse, zunächst bei der CEB, dann bei einer ganzen Reihe namhafter Künstlern. Und immer wieder bildete er sich in neuen Seminaren fort. Die stetige Weiterentwicklung und der Austausch mit anderen Künstlern blieb nicht ohne Folgen: Ab 2004 folgten Ausstellungen. Mehrfach gewann er erste Preise, unter anderem bei der internationalen Ausstellung „Künstler der Region“ in Losheim sowie bei der „Art on Web“ in Frankreich.