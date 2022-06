Dänische Touristiker lernen den Grünen Kreis kennen : Dänen holen sich hier Inspiration und Ideen

Merzig-Wadern Eine Delegation aus Jütland besuchte den Landkreis – um etwas über Premiumwanderwege und regionalen Tourismus zu lernen.

Die leichte kühle Brise, die den Wanderern beim Abstieg zur Saarschleifenlodge um die Nase weht, tut ihrer guten Laune keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die 25 Gäste aus Jütland genießen auf dem Cloefpfad nicht nur den Wechsel zwischen Sonne und Wolken in vollen Zügen, sondern auch die herrliche Natur. Über ihren Abstecher in den Grünen Kreis geraten die Touristiker und die Leute aus der Verwaltung, allesamt auf der dänischen Halbinsel beheimatet, ins Schwärmen.

Die abwechslungsreiche Landschaft hat es den Besuchern angetan, verrät Delegationsleiter Mikkel von Seelen. Die Gruppe, die in Kommunen entlang des so genannten Heerweges zu Hause ist, hat sich zusammengefunden, um die mehrere hundert Kilometer lange Wander- und Fahrradroute, die sich von Norden nach Süden zieht, attraktiver zu machen, wie von Seelen sagt. Von dem Besuch im Grünen Kreis erhoffen sie nach den Worten des Delegationsleiters zündende Impulse.

Nicht nur in Deutschland können die Touristiker auf den Rat der Wanderexperten setzen. „Wir engagieren uns in Belgien, Ruanda, Österreich, Luxemburg, in der Schweiz und in Dänemark“, zählt Erber, von Hause aus Diplom-Geograf, auf. Und in dem skandinavischen Land gibt es nach seinen Worten eine Menge zu entdecken – die vielgestaltige Küste Jütlands mit Stränden, Fjorden und Steilküsten beispielsweise. Bei den Touren durch das Binnenland wandere man durch Heide- und Dünenlandschaften, ausgedehnte Marsch- und Sumpfgebiete und eigentümliche Wälder.