Bistro Alte Schule in Wehingen In der „Alten Schule“ gibt es seit Kurzem Italienisches

Seit über einem Jahr sind Antonio Chiarelli und seine Cousine Marcella Trovato Inhaber des Bistros „Alte Schule“ in Wehingen. Durch einen Zufall erfuhr Marcella Trovato, die in Fremersdorf zu Hause ist und viele Jahre im Gasthaus Folz gearbeitet hat, dass in Wehingen ein Bistro neu zu verpachten war. Schon in ihrer Jugend hat die gelernte Metzgerei-Fachverkäuferin ihre Liebe zum Kochen entdeckt und war sofort von dem Lokal in Wehingen begeistert. „Zuerst überlegte meine Mutter, ob das wohl funktionieren würde – ein Lokal in einem kleinen Dorf? Aber da das Bistro genau zu ihren Vorstellungen passte, hatte sie dann doch nicht allzu lange gezögert, nahm ihren Cousin Antonio mit ins Boot und schon einen Monat später wurde das Bistro „Alte Schule“ wieder eröffnet.