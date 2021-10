Abtei-Brauerei Mettlach : Paten setzen gemeinsam das Hubertus-Bockbier an

Mit vielen guten Wünschen ist das Hubertus-Bockbier von seinen Paten in der Abtei-Brauerei angesetzt worden. Foto: eb

Mettlach Am 3. November steht das Hubertusfest an. In der Abtei-Brauerei in Mettlach entsteht hierfür ein Bockbier.