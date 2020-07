Orscholz : Höckerlinienweg soll 50 Meter länger werden

ORSCHOLZ Die geplante Erweiterung des beliebten, zeithistorisch interessanten Weges um ein kurzes Stück soll die Strecke sicherer machen.

In Orscholz wurde in den Jahren 2016/17 durch freiwillige Helfer und Mitglieder des Vereins Cloef-Touristik ein 1100 Meter langer und besonders gut erhaltener Abschnitt der Höckerlinie, einer Reihe von pyramidenförmigen Panzersperren aus Beton als Teil des Westwalls (siehe Infobox), freigelegt und mit einem Pfad begehbar gemacht. Dieser Abschnitt ergänzt nun seit April 2017 den Höckerlinien-Weg, einen thematischen Rundwanderweg mit einer Länge von 3,1 Kilometer.

Es hat sich gezeigt, dass viele Wanderer von diesem Höckerlinien-Weg den direkten Anschluss über den Saarland-Rundwanderweg, die Saar-Mosel-Gauschleife und den Wanderweg Nr. 18 der Gemeinde Mettlach ins landschaftlich reizvolle Leukbachtal wählen. Dabei müssen die Wanderer bislang aber am Rande der L 177 den Merlebach über schmale Pfade entlang der Brücke und den Leitplanken bis zum Einstieg in den Wanderweg ins Leukbachtal gehen – ein angesichts des Verkehrs gefährliches Unterfangen, insbesondere im Bereich einer immer unübersichtlicher werdenden, gefährlichen Kurve.

Im Gebiet des Dreiländerecks machte diese Befestigungslinie eine zwölf Kilometer lange Abzweigung. Sie sollte im Abstand von vier bis sechs Kilometern von der französischen Grenze entfernt ein Eindringen in das Saar-Mosel-Dreieck verhindern. Später (Ausgang 1944, Anfang 1945) wurde dieser Abschnitt zwischen Orscholz, Sinz und Nennig als „Orscholz-Riegel“ berühmt-berüchtigt.

Zum Schutz der Westgrenze des Reiches ließ die deutsche Regierung in den Jahren 1938 bis 1940 den Westwall errichten. Der Hauptwall zog sich am rechten Ufer der Saar von Saarbrücken kommend weiter über Konz-Trier die Sauer entlang nach Norden.

Es haben sich nun ein paar Orscholzer Bürger, die auch schon bei der Anlegung des Höckerlinien-Abschnittes mitgewirkt hatten, Gedanken über eine eventuelle Verlängerung dieses Abschnittes des Höckerlinienweges und daraus resultierend eine direkte Anbindung an den Wanderweg ins Leukbachtal gemacht.

Der Höckerlinienweg könnte nach ihren Vorstellungen ab dem jetzigen Einstieg an dem Weg zur Reitsportanlage in Richtung L 177 auf einer Länge von etwa 50 Metern bis zum Merlebach fortgesetzt werden. Dort müssten zwei Brückenbänder über den geteilten Merlebach angebracht und die Fortsetzung des Weges bis zur L 177 direkt gegenüber dem Abgang ins Merlbachtal erfolgen. Diese etwa 50 Meter müssten etwas kultiviert werden über die gesprengten Höcker bis zur Straße. Eine direkte Überquerung der L 177 in den Anschlussweg ins Leukbachtal wäre somit möglich und würde für mehr Sicherheit für Wanderer und Spaziergänger sorgen.