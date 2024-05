Evakuierungen erforderlich Mettlach kämpft gegen Jahrhunderthochwasser

Mettlach · Als viele dachten, das Schlimmste sei in Sachen Hochwasser überstanden, wurde es in Mettlach am Samstagmorgen noch einmal richtig brenzlig. Unsere Mitarbeiterin hat den Tag in der Abteigemeinde mitverfolgt.

20.05.2024 , 19:06 Uhr

Die Saar war am Samstagvormittag im Kernort Mettlach schnell gestiegen und verwandelte die Straße am Markt in eine Wasserstraße. Foto: Barbara Kutsch

Von Barbara Kutsch