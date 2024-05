Immense Hochwasser-Schäden in Mettlach Der Schock saß tief, als der Einsatzleiter sagte: „Wir geben die Brauerei auf“

Mettlach · Ein Rohrbruch auf dem Parkplatz der Abtei-Brauerei hat immense Schäden an Platz und Lokal verursacht. Das Hochwasser sorgte für dramatische Szenen in Mettlach. Betreiberin Anke Schorn geht von Schäden in sechsstelliger Höhe aus. Sie wagt den Neustart.

26.05.2024 , 11:06 Uhr

Link zur Paywall Die Abtei-Brauerei in Mettlach drohte in den Fluten zu versinken 14 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Barbara Kutsch