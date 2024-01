Herzensengel übergeben Spende zu Weihnachten Marmelade für den guten Zweck

Der Beiratsvorsitzende, Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer, und sein Stellvertreter Adrian Schmitz sind sich einig: „Gerade an Weihnachten sollte niemand vergessen werden, und so war es für uns ein schönes Gefühl, auch für die Älteren unter uns in den Pflegeeinrichtungen etwas Gutes tun zu können. Wir möchten uns deshalb bei allen bedanken, die an der Idee und Umsetzung der Aktion mitgewirkt haben. Der Beirat Mettlach der Herzensengel würde sich deshalb sehr freuen, weitere Spenderinnen und Spender zu finden, um sein soziales Engagement noch weiter auszubauen.“