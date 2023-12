Abstimmung läuft bis 14. Januar Hausboote in Mettlach für internationalen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Die Kombination aus Nachhaltigkeit und Luxus habe die Juroren des Wettbewerbs überzeugt. Die Nachhaltigkeit werde erreicht „durch eine konsequente Umsetzung mit Elementen wie 100 Prozent Elektroantrieb, Solaranlage oder Bordklär- und Frischwasseraufbereitungsanlage“, heißt es in der Mitteilung. Peter Klein: „Der Luxus wird erlebbar im puristischen Design, in der großzügige Raum- und Deckgestaltung, in der hochwertigen Ausstattung und ausschließlichen Verwendung von Markenprodukten, in den qualitativen Materialen und deren Verarbeitung oder im Nautic-Kamera- & Informationssystem.“