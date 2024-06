Umzug Haus Mosaik „Haus Mosaik“ in Mettlach ist in Betrieb

Mettlach · In das neue „Haus Mosaik“ des Schwesternverbandes auf dem ehemaligen V & B-Gelände der alten Mosaikfabrik sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Die Gestaltung des Leitsystems der Einrichtung orientierte sich an einer alten Produktlinie des weltbekannten Fliesenherstellers V & B, um an dieser Stelle an den ehemaligen Standort der Fabrik zu erinnern.

21.06.2024 , 16:22 Uhr

Freuen sich über die Inbetriebnahme des „Haus Mosaik“ (von links): „Haus Mosaik“-Einrichtungsleiterin Domenika Krohm, Pflegedienstleiterin Lorena Schmitt und Eva Ehl, Einrichtungsleiterin der Laurentiushöhe. Foto: Schwesternverband