Neue Arbeitsplätze in Mettlach Neues Viertel in Mettlach füllt sich mit Leben

Bis in die 2000er-Jahre bot die Mettlacher Mosaikfabrik dreitausend Menschen Arbeitsplätze, seitdem stand das Gelände mitten in Mettlach aber leer. Jetzt hat der Schwesternverband, der dort das Haus Mosaik für pflegebedürftige ältere Menschen mit psychischen Einschränkungen gebaut hat, neue Arbeitsplätze angesiedelt. Auf 4000 Quadratmetern gibt es wieder 100 Arbeitsplätze für alle möglichen Berufe im medizinischen und hauswirtschaftlichen oder therapeutischen Bereich. Thomas Dane, Vorstandsvorsitzender des Schwesternverbandes, appellierte bei der Eröffnung dafür, für die Arbeitsplätze in Mettlach zu werben. Noch suche der Schwesternverband heilpädagogisches oder Pflegefachpersonal. „Wir werden jede Bewerbung schnell prüfen und antworten“, so Dane.