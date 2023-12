Die Sieger des Vorlesewettbwerb an der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife Die beste Vorleserin ist Hanna Fontaine

Hanna Fontaine ist Siegerin im Vorlesewettbewerb an der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife. Den diesjährigen Vorlesewettbewerb der 6er-Klassen der Gemeinschaftsschule an der Saarschleife konnte Hanna Fontaine für sich entscheiden. Als Klassensieger hatten sich zuvor Mia Schneider (6a), Hala Al Mahamid (6b), Hanna Fontaine (6c) und Ryan Luxenburger (6d) für den Schulentscheid qualifiziert.