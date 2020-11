Dreisbach : Grünen-Kritik am Umgang mit Antrag zu Scheuerhof

Grünen-Kritik am Umgang mit Antrag zu Scheuerhof

Dreisbach Die Grünen sind sauer über die Art und Weise, wie jüngst im Mettlacher Gemeinderat über das Thema Scheuerhof beraten worden ist: „Es ist immer wieder sehr enttäuschend miterleben zu müssen, wie wenig manche Kommunen oder Kommunalparlamente dazu bereit sind, sich Ideen zu öffnen, die dazu beitragen könnten, eine Gemeinde weiterzuentwickeln.

Oder liegt es einfach nur daran, einer Opposition keinen Millimeter vom ‚eigenen Garten’ zu gönnen?“ So kommentiert der Kreisvorsitzende der Grünen, Klaus Borger, den Umgang des Mettlacher Gemeinderates mit einem Antrag der Fraktion Freie Bürger Mettlach (FBM) zum Schießsportzentrum Scheuerhof bei Nohn. Die FBM hatten gefordert, dass die Gemeinde endgültig von dem dort einstmals geplanten, aber nie realisierten Schießsportzentrum abrücken solle. FBM-Fraktionschef Joachim Badelt hatte sich in dem Antrag seiner Fraktion stattdessen für naturnahen Tourismus, unter anderem durch Schaffung von Wohnmobilstellplätzen, auf dem Gelände des ehemaligen Lungensanatoriums bei Nohn ausgesprochen – ein Ansinnen, das die Grünen im Kreis nach Worten von Borger grundsätzlich unterstützen.

Doch der Rat hatte in nichtöffentlicher Sitzung auf unbestimmte Zeit vertagt – weil nach den Worten des Mettlacher Bürgermeisters Daniel Kiefer die Weiterentwicklung des Geländes Scheuerhof erst dann Thema werden solle, wenn ein potenzieller Interessent Pläne zu einer realistischen Nutzung vorlegt. Diese Begründung stößt Borger sauer auf: „Leider sehen sich viele Kommunen in der Rolle des Verwalters anstatt des Gestalters. Man wartet offensichtlich, ohne selbst Überlegungen zur Gemeindeentwicklung anzustellen, auf Investoren, die das dann übernehmen“, schreibt der Grünen-Kreischef in einer Stellungnahme.